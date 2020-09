Paryż. Atak nożownika przy byłej redakcji Charlie Hebdo

W pobliżu dawnej siedziby Charlie Hebdo w XI dzielnicy Paryża w piątek rano doszło do ataku nożownika. Co najmniej cztery osoby odniosły obrażenia. Przyczyny ataku nie są znane, a napastnikowi udało się uciec metrem. Policja podawała, że chodziło o kogoś ubranego w czarny bezrękawnik, spodnie do biegania i czerwone buty. Po godz. 12.30 podano, że w okolicach Bastylii zatrzymano osobę w zakrwawionych ubraniach. To najprawdopodobniej poszukiwany napastnik.

„Le Parisien” informuje, że wszystkie ofiary są w stanie ciężkim. Początkowo informowano, że obrażenia jednej osoby są najpoważniejsze. Miejsce ataku zostało odgrodzone kordonem policyjnym. Nad okolicą krąży śmigłowiec. Paryżanie proszeni są o niezbliżanie się do byłej siedziby Charlie Hebdo.

Czytaj także:

Zabójstwo 16-latki w Dzierzgowie. Nożownik podszedł do dziewczyny, gdy kosiła trawę