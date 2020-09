Wojskowy An-26 z kadetami rozbił się na Ukrainie. Sprzeczne informacje o liczbie ofiar

Do katastrofy doszło niedaleko miasta Czuhujiw (obwód charkowski) we wschodniej części Ukrainy. W komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy na ten temat wskazano, że około godz. 20.50 czasu lokalnego rozbił się tam wojskowy samolot An-26. Maszyna – co widać na nagraniach udostępnianych na Twitterze – po uderzeniu w ziemię stanęła w płomieniach.

Na miejscu pracują służby ratownicze, a także policja. Tuż przed godz. 22 czasu lokalnego udało się ugasić pożar. Informację o katastrofie potwierdziło też Dowództwo Sił Powietrznych armii Ukrainy, które podało, że samolot rozbił się podczas lądowania.

Katastrofa An-26 na Ukrainie. Sprzeczna informacje na temat liczby ofiar

Ukraińskie MSW w komunikacie na temat katastrofy An-26 informuje, że na pokładzie samolotu było 23 osoby, 5 członków załogi i 18 kadetów. Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zginęło 18 z nich, a dwie zostały ciężko ranne.

Z kolei według operatora lotniska na pokładzie znajdowało się 28 osób, a zginęło 22 z nich. Dwie są ciężko ranne, a cztery są wciąż poszukiwane przez służby ratownicze.