Trump szuka głosów. Chce wpisać Ku Klux Klan i Antifę na listę organizacji terrorystycznych

Prezydent USA Donald Trump szykuje się do walki o drugą kadencję w Białym Domu i pokazał kolejny element, który ma dać mu reelekcję. Na kilka dni przed pierwszą telewizyjną debatą z Joe Bidenem i dwa miesiące przed wyborami, kandydatem demokratów, ogłosił „Platynowy plan”, który ma dać mu poparcie wśród Afroamerykanów.

Donald Trump chce wpisać Ku Klux Klan i Antifę na listę organizacji terrorystycznych

W ramach „Platynowego planu” Trump – co właśnie ogłosił – chce rozszerzyć listę organizacji terrorystycznych o rasistowski Ku Klux Klan i Antifę.

Antifę trudno jest sklasyfikować jako jedną organizację, to ogólne określenie na antyfasztystowskie grupy, które często nie są ze sobą powiązane. W przypadku Ku Klux Klanu jest podobnie, gdyż nie ma „jednego” KKK, a jest kilkadziesiąt zakonspirowanych grup, które działają niezależnie od siebie.

Jak zauważa CNN, to nie jest jedyna propozycja skierowana do Afroamerykanów. Donald Trump zapowiedział, że chce uczynić Dzień Wyzwolenia świętem federalnym. Obchodzony 19 czerwca Dzień Wyzwolenia (Juneteenth) to święto upamiętniające zniesienie niewolnictwa w USA, świętowane w prawie wszystkich stanach. Stacja podkreśla, że Trump jest zmuszony poprawić wynik wśród Afroamerykanów, bo w 2016 roku miał zaledwie 8 proc. ich głosów.

