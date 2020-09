Premier Armenii: Wprowadzamy stan wojenny i powszechną mobilizację

Nikol Paszynian przekazał swoją decyzję na Facebooku. To efekt ustaleń z porannego zebrania Rady Bezpieczeństwa. Szef rządu zachęcił obywateli Armenii do zgłaszania się do lokalnych komisji wojskowych. „W trosce o ojczyznę, w trosce o zwycięstwo!” – napisał. Wcześniej na taki krok zdecydowały się władze Górskiego Karabachu, które nie są uznawane przez społeczność międzynarodową jako autonomiczne.

Górski Karabach. Armenia i Azerbejdżan oskarżają się nawzajem

W niedzielę od rana władze Armenii i Azerbejdżanu wzajemnie zarzucają sobie zaostrzanie konfliktu w Górskim Karabachu. Rano premier Armenii oskarżył władze Azerbejdżanu o atak na cywilne osiedla w tym rejonie. Ministerstwo Obrony Armenii poinformowało z kolei o zestrzeleniu dwóch azerbejdżańskich śmigłowców i trzech dronów w odpowiedzi a ten atak.

Na stronie internetowej resortu obrony Azerbejdżanu opublikowane zostało oświadczenie o rozpoczęciu „kontrofensywy na całym froncie” . Uruchomione zostały czołgi, lotnictwo i personel wojskowy stacjonujący w okolicy. Potwierdzono zestrzelenie helikoptera bojowego Sił Zbrojnych Azerbejdżanu w rejonie Terteru. „Załoga przeżyła” – zaznaczono. Resort przekazał też, że zniszczone zostało 12 baterii systemu przeciwlotniczego.

Konflikt o Górski Karabach

W XIX wieku Górski Karabach zajęło Imperium Rosyjskie, w którego skład region wchodził do 1917 roku. Po rewolucji październikowej Karabach stał się elementem Federacji Zakaukaskiej, a w w 3 lata później został zajęty przez bolszewików i od 1923 roku jako fragment Azerskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej wchodził w skład ZSRS.

Po rozpadzie sowieckiego imperium, mimo referendum o niepodległości z 1991 roku, Górski Karabach zajęły wojska Azerbejdżanu. 12 maja 1994 roku, po 3 latach walk, podpisano zawieszenie broni, a Górski Karabach stał się regionem kontrolowanym przez lokalnych bojowników wspieranych przez wojska Ormian, jednak pozostającym częścią składową Azerbejdżanu.