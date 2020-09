Kot i iPad. To musiało się tak skończyć

Właściciele zwierząt domowych w pamięci swoich telefonów gromadzą dziesiątki jeśli nie setki zdjęć ukochanych zwierząt. Najczęściej fotografują psy i koty, ale zdarzają się również papugi, szczury czy inni pupile. Zauroczeni właściciele wykonują zdjęcia, aby uwiecznić, w jakiej pozycji śpi ich podopieczny, jak się bawi albo, gdy zrobi dość oryginalną minę.

Er Niu gwiazdą sieci!

Ostatnio głośno stało się o kocie, który wabi się Er Niu. Siedmiomiesięczny kot jest pod opieką studentki z Chin, która obecnie mieszka w Australii. Kobieta podzieliła się w mediach społecznościowych dość oryginalną historią. Pokazała zdjęcia, które odnalazła na swoim iPadzie.

Okazało się, że Er Niu wykonał sobie szereg fotografii typu selfie. Jak to zrobił? To wciąż niewiadome, ale na miejscu „przestępstwa” pozostawił po sobie ślad w postaci resztek sierści, co go ostatecznie zdemaskowało. Co widać na fotografiach? Kot urządził sobie dzień SPA, a w międzyczasie ciekawskim wzrokiem wpatrywał się w ekran.