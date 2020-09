Różne kolory oczu i dodatkowe palce. Ta kotka skradła serca internautów!

Chociaż to nie pierwszy przypadek tego typu, kotka Sansa wielu może wprawić w osłupienie a zaraz potem w oczarowanie. Kotkę wyróżnia to, że ma jedno oko koloru zielonego a drugie – niebieskie. To jednak nie jedyny element, który sprawia, że zwierzę jest wyjątkowe. U czworonoga zdiagnozowano polidaktylię, czyli wadę wrodzoną, która objawia się tym, że kot ma „nadprogramowe palce”. Czworonóg ma po sześć palców na przednich łapach oraz łącznie dziewięć na tylnych.

Sansa – kot o charakterystycznym wyglądzie

Obecnie Sansa ma już pięć lat, mieszka w Nowym Jorku, a jej charakterystyczny wygląd sprawia, że robi karierę w mediach społecznościowych. Kotka zyskała już pokaźne grono fanów, a jej działania na Instagramie śledzi ponad 25 tys. internautów. Niestety, dla Sansy nie zawsze życie przedstawiało się w różowych barwach. Kotka w wieku półtora roku została porzucona przez swoich ówczesnych właścicieli. Była zaniedbana. Na szczęście ostatecznie los do zwierzęcia się uśmiechnął, a jego właścicielka usilnie go pielęgnuje.