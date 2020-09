Prawnuk Elżbiety II dostał nietypowy prezent. Rząd Malty domaga się jego zwrotu

Przypomnijmy, brytyjska rodzina królewska podzieliła się zdjęciami ze spotkania z sir Davidem Attenboroughiem. 94-letni słynny przyrodnik, który w ostatnich latach był m.in. narratorem w dokumencie „Nasza planeta”, popularyzator wiedzy, wspólnie z księciem Williamem wzięli udział w pokazie filmu „David Attenborough: Życie na naszej planecie”. Jak podkreśliły służby prasowe rodziny królewskiej książę i Attenborough dzielą wspólną pasję: ochronę przyrody. Przyrodnik rozmawiał także z księżną Kate, a w spotkaniu brały udział także dzieci książecej pary: Jerzy, Karolina i Ludwik.

Najstarszy syn Williama i Kate został podczas spotkania obdarowany nietypowym prezentem od Attenborougha. Przyrodnik dał mu ząb olbrzymiego prehistorycznego rekina, megalodona. Ryba mierzyła nawet do 18 metrów długości, a największy dotąd znaleziony ząb megalodona miał blisko 17 cm długości. Szacuje się, że megalodony wyginęły 2,6 miliona lat temu. Attenborough znalazł ząb na Malcie pod koniec lat 60. XX w.

Ząb wróci na Maltę?

Władze Malty oczekują, że prezent podarowany księciu Jerzemu wróci na teren kraju. – Istnieją artefakty ważne dla maltańskiego dziedzictwa przyrodniczego, które trafiły za granicę i zasługują na to, by je odzyskać – powiedział w rozmowie z „Times of Malta” Jose Herrera, szef maltańskiego resortu kultury. Zdaniem ministra słusznie przywiązuje się dużą wagę do zabytków oraz artefaktów o charakterze artystycznym. – Jednak nie zawsze tak jest w przypadku historii natury. Jestem zdecydowany pokierować zmianą tej mentalności – zadeklarował nie zdradzając jednak, w jaki sposób zamierza odzyskać ząb rekina.