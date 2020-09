Koronawirus. Wielka Brytania i Holandia zaostrzają restrykcje

Wielka Brytania zaostrza restrykcje

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 13 zgonów z powodu COVID-19 i wykryto 4044 nowe zakażenia koronawirusem. W obu przypadkach są to niższe liczby od tych z końca zeszłego tygodnia. Liczba zgonów jest niższa o cztery od tej z poprzedniego dnia i najniższa od tygodnia, choć przyczyną tego spadku są weekendowe opóźnienia w rejestracji przypadków śmierci, wskutek czego bilanse z niedzieli i poniedziałku są zwykle najniższe w tygodniu.

Brytyjski rząd zaostrzył w poniedziałek ograniczenia dotyczące spotykania się osób z różnych gospodarstw domowych w północno-wschodniej Anglii, natomiast na razie wstrzymał się z wprowadzeniem analogicznych kroków w Londynie. Zmiany dotyczą niemal całego regionu Północno-Wschodnia Anglia. Prawie dwa miliony osób mieszkających na tych terenach już od półtora tygodnia nie może się spotykać w zamkniętych pomieszczeniach z osobami spoza swoich gospodarstw domowych. Od północy w środę stanie się to prawnie obowiązującym zakazem, za którego złamanie będą groziły kary finansowe od tysiąca funtów.

Słowacja wprowadzi stan wyjątkowy?

Premier Igor Matovicz poinformował w poniedziałek, że Centralny Sztab Kryzysowy zakazał, z pewnymi wyjątkami, akcji społecznych, sportowych i kulturalnych. W środę rząd ma zadecydować o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w związku z epidemią COVID-19. Wprowadzone ograniczenia związane są ze wzrostem liczby zakażeń SARS-CoV-2 i rosnącą liczbą hospitalizowanych. W ubiegłym tygodniu średni dzienny wzrost zakażeń przekraczał 500. - Z przykrością ograniczamy imprezy masowe, ale sytuacja na Słowacji jest niezwykle poważna. Dzięki tym środkom możemy wpłynąć na to, co stanie się za trzy lub cztery tygodnie - zaznaczył Matovicz. Zapowiedział rekompensaty dla firm, które będą miały ograniczone wpływy.

Holenderski rząd ogłosił nowe ograniczenia

Holenderski rząd ogłosił w poniedziałek szereg nowych ograniczeń, mających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Wśród restrykcji są wcześniejsze godziny zamknięcia barów i restauracji i ograniczenie możliwości przemieszczania się między miastami. Przedsiębiorcom zalecono, aby pracownicy pracowali w domu, z wyjątkiem przypadków, gdy ich obecność jest niezbędna. Bary i restauracje muszą być zamknięte najpóźniej o godz. 22.

Holendrzy mają unikać podróżowania między Amsterdamem, Rotterdamem i Hagą - miastami o najwyższym wskaźniku infekcji - jeżeli nie jest to konieczne. Sklepy detaliczne w tych miastach będą mogły odmówić obsługi klientom, którzy nie noszą masek. Imprezy sportowe będą zamknięte dla publiczności, a zgromadzenia ograniczone do 40 osób. W spotkaniach towarzyskich w domach będą mogły brać udział maksymalnie trzy osoby.

Ponad 205 tys. ofiar śmiertelnych w USA

205 031 zakażonych SARS-CoV-2 zmarło od początku epidemii w Stanach Zjednoczonych - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W poniedziałek bilans ofiar śmiertelnych wzrósł w USA o 281. Stany Zjednoczone przodują na świecie nie tylko pod względem liczby zgonów, ale także pod względem liczby wykrytych zakażeń SARS-CoV-2. W poniedziałek ich liczba wzrosła do 7 147 241. W ciągu doby zwiększyła się o ok. 35 tys.

Alarmujące dane z Hiszpanii

Władze medyczne Hiszpanii oszacowały w poniedziałek, że w kraju notowano od piątku średnio ponad 10,5 tys. przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu doby. Minister zdrowia Hiszpanii Salvador Illa potwierdził, że w dalszym ciągu aglomeracja stolicy pozostaje najbardziej dotkniętą COVID-19 częścią kraju. Przyznał, że wciąż nie udaje mu się przekonać władz wspólnoty autonomicznej Madrytu do przyjęcia surowszej polityki walki z epidemią. Odnotował, że od piątku zanotowano tam blisko 13,5 tys. nowych zakażeń.

Spadek liczby nowych zakażeń we Francji

Francuskie ministerstwo zdrowia poinformowało w poniedziałek o 4070 zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatnich 24 godzin. To znaczny spadek w porównaniu z dwoma poprzednimi dniami, gdy liczba nowych infekcji wynosiła w sobotę 14 412, a w niedzielę 11 123. Agencje podkreślają, że w poniedziałki liczba nowych zakażeń zawsze jest mniejsza, ponieważ w niedziele we Francji wykonuje się mniej testów niż w pozostałe dni tygodnia. Resort w poniedziałek poinformował także o 81 kolejnych przypadkach śmiertelnych, tym samym liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła do 31 808.

Kilkanaście kolejnych zgonów we Włoszech

16 osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na COVID-19, potwierdzono prawie 1500 nowych zakażeń koronawirusem. Wyzdrowiało następnych 770 osób - dane te ogłosiło w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia. Bilans zmarłych od początku epidemii wzrósł do 35 851. Do tej pory zakażenie wirusem stwierdzono u ponad 311 tys. osób. Liczba wyleczonych przekroczyła 225 tysięcy.