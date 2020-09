Pies, który jest mistrzem manipulacji. To zdjęcie trzeba zobaczyć!

Poznajcie Teemo – psa, który – tak jak wiele innych zwierząt, chciałby, aby jego właściciel nigdy go nie opuszczał nawet na krok. Niektórzy twierdzą, że jest mistrzem manipulacji, ale czy do drobnych podstępów nie posuwa się większość czworonogów? O Teemo stało się głośno za sprawą zdjęć, które trafiły do mediów społecznościowych.

Na fotografiach, które zyskały dużą popularność w sieci, widać, że pies ma wyjątkowo smutną minę i w ten sposób próbuje zatrzymać swojego właściciela, który chciał wyjść do pracy. Pies wyjątkowo trudno znosi rozłąkę z ukochanym właścicielem, co prowadzi do tego, że chwyta się, jak widać, wszystkich możliwych sposobów, aby zatrzymać go przy sobie.

Takie zachowanie zwierząt nie jest czymś wyjątkowym. Jeżeli macie pod swoją opieką czworonogów, to pewnie dobrze to znacie. „Ale smutny!”, „No weź, zostań w tym domu”, „Pies osiągnął cel?”, „Ale zagrywka. Nie do odparcia!”, „Co za akcja” – czytamy w komentarzach użytkowników mediów społecznościowych.