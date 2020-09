Mężczyzna stracił palec. Wszystko przez obrączkę

Dean Outlaw nie spodziewał się, że po zakończeniu dnia pracy, wydarzy się incydent, którego długo nie zapomni. Mężczyzna pracuje jako złota rączka. Po zakończeniu naprawy zaczął do samochodu mocować taczkę. W pewnym momencie poślizgnął się i upadł. Spadając zahaczył obrączką ślubną o jeden z elementów stojącego tuż obok pojazdu. Siła zaczepienia i nacisku była na tyle duża, że mężczyźnie urwało jeden palec.

Mężczyzna stracił palec. Wszystkiemu winna była... obrączka

Dean Outlaw zachował zimną krew i poprosił właścicieli domu, w którym pracował, o pomoc. Na początku dostał ręcznik, aby zahamować silne krwawienie – relacjonuje Yahoo News! Obecnie mężczyzna dochodzi do siebie w szpitalu w Sydney. Lekarze przyszyli palec poszkodowanemu. Cześć palca odnalazła przy samochodzie żona mężczyzny. Na obecnym etapie Dean może poruszać palcem, co jest dobrym sygnałem, ale nie ma w nim czucia, co niepokoi lekarzy. Niewykluczone, że Dean będzie musiał mieć amputowany palec.