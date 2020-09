Nie żyje emir Kuwejtu. Rząd potwierdził informację

Państwowe media przypominają, że Sabah al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah w lipcu został przewieziony do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał podjąć specjalistyczne leczenie. Władze Kuwejtu nie przekazały jednak, z jakim schorzeniem zmagał się emir, który w czerwcu skończył 91 lat. We wtorek 29 września pojawiły się pierwsze informacje o śmierci emira, które jednak początkowo były dementowane przez rząd w Kuwejcie.

Rzecznik prasowy Tariq Al-Muzrim cytowany przez gazetę „Al-Qabas” apelował nawet o to, by „czerpać informacje z oficjalnych źródeł i nie zwracać uwagi na to, co zyskuje na popularności w mediach społecznościowych” . Równolegle jeden z ministrów podtrzymywał, że stan zdrowia monarchy jest stabilny. Około godz. 16 czasu polskiego na twitterowym koncie medialnego centrum rządu Kuwejtu pojawił się jednak nekrolog, w którym potwierdzono informację o śmierci emira.

Kim był Sabah al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah?

Przypomnijmy, Sabah al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah był synem emira Abd Allaha III, którego rządy przypadły na lata 1921-1950. Zmarły 29 września emir przez 40 lat był ministrem spraw zagranicznych, sprawował także funkcję wicepremiera oraz członka Najwyższej Rady Planowania. Po śmierci przyrodniego brata Dżabira został desygnowany na stanowisko emira Kuwejtu. Tę funkcję sprawował od 29 stycznia 2006 roku. Po jego śmierci stanowisko prawdopodobnie obejmie 83-letni przyrodni brat i książę koronny, szejk Nawaf al-Ahmed.