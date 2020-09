Petro Poroszenko zakażony koronawirusem

„W ciągu ostatnich kilku lat przyzwyczaiłem się, by nie chorować leżąc w łóżku. Ale ta choroba jest bardziej podstępna. O wiele bardziej podstępna. Dlatego dziś jestem leczony w domu. Mam nadzieję na szybki powrót o zdrowia i apeluję do wszystkich Ukraińców, by o siebie zadbali” – napisał były prezydent.

Koronawirus na Ukrainie

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 3627 przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 69 osób, a wyzdrowiało 1797 pacjentów – podało we wtorek na swej stronie internetowej Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Ogółem od początku epidemii na Ukrainie odnotowano 204 932 przypadki zakażenia SARS-CoV-2, zmarło 4065 osób, a wyzdrowiało 90 250 pacjentów. W kraju jest obecnie 110 617 aktywnych przypadków SARS-CoV-2, o 1761 więcej niż dnia poprzedniego.

Najwięcej nowych zakażeń wykryto w obwodzie charkowskim - 426, w Kijowie - 416, w obwodzie odeskim - 271 i dniepropietrowskim - 200.

Do 31 października trwa na Ukrainie tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie.