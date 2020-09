Ważne ostrzeżenie MSZ. „Obywatele polscy powinni niezwłocznie opuścić ten kraj”

We wtorek na Twitterze Polak za granicą znalazło się ostrzeżenie dotyczące Libii. „W związku z trwającym konfliktem zbrojnym i całkowitą destabilizacją sytuacji bezpieczeństwa, MSZ odradza wszelkie podróże do Libii” – czytamy. „Obywatele polscy, którzy przebywają w tym kraju, powinni go niezwłocznie opuścić” – napisano w ostrzeżeniu.

Zakaz lotów do Libii

Libia jest jednym z krajów, który znajduje się na nowej liście państw objętych zakazem lotów w związku z pandemią koronaiwrusa. W rozporządzeniu, które wchodzi w życie od 30 września, wprowadzono zakaz lotów do i z Polski z lotnisk znajdujących się na terenie następujących państw: