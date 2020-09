USA. Chaotyczna debata przedwyborcza. „Zamkniesz się, człowieku?”

Debaty przedwyborcze w Stanach Zjednoczonych są niezwykle ważnym wydarzeniem w kampanii. Historia zna przypadki, w których występ kandydata miał decydujący wpływ na późniejszy wynik wyborczy. Pierwsze starcie między Donaldem Trumpem i Joe Bidenem moderował dziennikarz Fox News Chris Wallace. Miał dość trudne zadanie, ponieważ urzędujący prezydent przez cały czas mu przerywał. Dyskusja trwała 90 minut i była podzielona na sześć 15-minutowych części. Politycy poruszyli kwestie m.in. pandemii koronawirusa, przemocy na tle rasowym, ochrony zdrowia oraz Sądu Najwyższego.

„Ludzie, czy macie pojęcie, co ten klaun robi?”

Donald Trump przekonywał, że nominowana przez niego Amy Coney Barrett jest znakomitą kandydatką do zajęcia wakatu w Sądzie Najwyższym. – Wygraliśmy wybory i to ma swoje konsekwencje – powiedział prezydent. Joe Biden podkreślał, że Amerykanie powinni mieć wpływ na to kto trafi do Sądu Najwyższego poprzez wybór prezydenta i senatorów. – A obecnie jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej i odbieranie wyborcom tej możliwości jest niestosowane – wyjaśniał.

W trakcie debaty poruszono kwestię tzw. Obamacare, czyli ustawy reformującej służbę zdrowia. Prezydent twierdził, że Biden chce popchnąć kraj w kierunku socjalistycznej ochrony zdrowia. Wielokrotnie kpił ze swojego oponenta twierdząc, że jego komentarze na temat opieki zdrowotnej kosztowałyby go poparcie wśród postępowców. Demokrata nie pozostał mu dłużny. – Ludzie, czy macie pojęcie, co ten klaun robi? On nie ma planu i pomysłu na ochronę zdrowia. Nie wie, o czym w ogóle mówi – odparł Joe Biden.

„Zrobiłem więcej w 47 miesięcy niż ty w 47 lat”

Biden zarzucił także przywódcy USA brak skutecznej strategii przeciwdziałania pandemii koronawirusa. – Co zrobił od lutego? 200 tys. ludzi nie żyje, kilka milionów Amerykanów jest zarażonych. Co zrobił prezydent? Czekał i czekał. Nie miał żadnego planu. Powinniśmy byli wpompować pieniądze w to, by ludzie przeżyli w trakcie lockdownu, a on wszedł do swojego bunkru, żeby opowiadać kłamstwa – komentował.

Trump obarczył winą Chiny. – Żeby mieć pełny obraz, zobaczmy, ile osób jest zarażonych w Rosji czy Indiach. Ludzie mówią, że zrobiliśmy doskonałą robotę. To, co mówisz, to fake news. Nie zrobiłbyś takiej roboty, jak my, Joe. Nie mów mi o byciu mądrym. Nie używaj tego słowa w momencie, gdy mylisz nawet nazwę swojej uczelni w Delaware. Ukończyłeś jedne ze słabszych studiów – powiedział prezydent. W ocenie Bidena Trump nie może mówić o dobrej sytuacji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, dopóki nie poradzi sobie z COVID-19. – To ty zepsułeś mnóstwo rzeczy. Zrobiłem więcej w 47 miesięcy niż ty w 47 lat – ocenił z kolei Donald Trump.

Ocena debaty

Komentatorzy nie zostawili na obu politykach suchej nitki. W trakcie całej debaty trudno było wychwycić jakiekolwiek poważne deklaracje czy merytoryczne wypowiedzi. Kandydaci w wyborach prezydenckich skupili się na emocjonalnych deklaracjach, obrażaniu i zarzucaniu kłamstw przeciwnikowi oraz wchodzenia w słowo prowadzącemu. Komentatorzy nie byli nawet w stanie wskazać zwycięzcy starcia. – Biorąc pod uwagę podziały w społeczeństwie, raczej mało kto zmieni zdanie po obejrzeniu tego, chyba, że będziemy próbować oceniać obu kandydatów za kulturę osobistą. Treści merytoryczne czasem się pojawiały, ale w zdecydowanej większości to był wieczór uniesionych głosów, emocji oraz od początku do końca, wielkiej frustracji – powiedział Howard Kurtz, dziennikarz Fox News.

Danna Bash z CNN oceniła, że debatę może podsumować jedno słowo: shitshow. – To była najgorsza debata prezydencką, jaką w życiu widziałem – dodał dziennikarz polityczny stacji ABC, George Stephanopoulos.