Żyć jak pies z kotem? Nic bardziej mylnego. Te zdjęcia są najlepszym dowodem

Przykład dwuletniego psa rasy golden retriever o imieniu Samson i sześciomiesięcznej kotki Cleo pokazuje, że powiedzenie żyć jak pies z kotem ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Właścicielka zwierzaków Lea Hendy z Nowego Jorku przekonuje, że czworonogi tak bardzo się ze sobą zaprzyjaźniły, że są wprost nierozłączne. 27-latka założyła nawet specjalny profil na Instagramie, na którym publikuje zdjęcia oraz krótkie filmiki z życia swoich pupili. Obserwuje go ponad 113 tys. internautów.

Lea Handy podkreśla, że jej pies tak bardzo polubił się z kotką, że pozwala jej kłaść się na swoim grzbiecie. – Samson jest bardzo towarzyski. Kilkanaście miesięcy temu po raz pierwszy zobaczył w parku kota. Był tak podekscytowany, że pomyślałam o przygarnięciu kolejnego czworonoga. To był strzał w dziesiątkę. Zwierzaki tak bardzo się zaprzyjaźniły, że gdy podczas naszych wspólnych wędrówek Cleo jest zmęczona, pies pozwala jej położyć się na sobie – relacjonuje. 27-latka dodaje, że często udzie nie wierzą w to, że taka przyjaźń międzygatunkowa jest w ogóle możliwa. – Wiele osób zadaje mi pytania, co zrobiła, że Samson i Cleo nie mogą bez siebie żyć. Cóż, to prostu przyjaźń, nie ma w tym żadnej mojej zasługi – mówi.