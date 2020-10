Grecja zmienia zasady podróżowania. Wjazd do kraju tylko z negatywnym testem na COVID-19

Do tej pory Polacy mogli podróżować do Grecji bez większych przeszkód. Z tego powodu w teogoroczne wakacje wielu naszych rodaków zdecydowało się na urlop właśnie na południowym krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Tych, którzy planowali wybrać się jeszcze w tym roku do Grecji, czeka niemiła niespodzianka. Ambasada Grecji w Polsce poinformowała, że wszyscy Polacy, którzy będą chcieli wjechać na teren tego kraju, będą musieli okazać negatywny wynik testu molekularnego (PCR) na koronawirusa. Test musi zostać wykonany najwcześniej 72 godziny przed wjazdem do Grecji. Dzieci poniżej 10 roku życia nie podlegają obowiązkowi wykonywania testu PCR.

Nowe ograniczenia obowiązują od 3 do co najmniej 12 października.