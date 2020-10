USA. Donald i Melania Trumpowie zakażeni koronawirusem

Hope Hicks to jedna z najbliższych doradczyń Donalda Trumpa. Przez pół roku (wrzesień 2017-marzec 2018) była dyrektorką komunikacji Białego Domu. Z Waszyngtonu odeszła w kontrowersyjnych okolicznościach - złożyła rezygnację dzień po przesłuchaniu w komisji badającej wpływ Rosji na wynik wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku. Do Białego Domu wróciła po kilku miesiącach. Obecnie pracuje u boku Jareda Kushnera, męża Ivanki Trump i należy do grona najbliższych współpracowników amerykańskiego przywódcy.

Jak donoszą amerykańskie media, doradczyni otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Z tego powodu Donald Trump oraz jego żona Melania trafili na kwarantannę. Hope Hicks podróżowała z prezydentem na wtorkową debatę z Joe Bidenem. Towarzyszyła mu również w Marine One, helikopterze Donalda Trumpa, gdy ten opuszczał Biały Dom, aby udać się do bazy Andrews. Stacja ABC dodaje, że widziano ją idącą do helikoptera z innymi doradcami prezydenta tj. Stephen Miller, Dan Scavino oraz Jared Kushner. Żadna z osób nie zakrywała nosa oraz ust.

„Hope Hicks, która tak ciężko pracowała, nawet bez najmniejszej przerwy, właśnie uzyskała pozytywny wynik testu na obecność COVID-19. Okropne! Pierwsza Dama i ja czekamy na wyniki naszych testów. W międzyczasie rozpoczniemy proces kwarantanny” - napisał na Twitterze amerykański prezydent.

Tuż przed godziną 7 czasu polskiego Donald Trump zamieścił na Twitterze kolejny wpis, w którym poinformował, że zarówno on, jak i jego żona Melania otrzymali pozytywny wynik testu na koronawirusa. „Niezwłocznie rozpoczniemy kwarantannę i okres leczenia. Razem przez to przejdziemy” - napisał prezydent.

Prezydencki lekarz opublikował w mediach społecznych oświadczenie, w którym podkreślono, że zarówno Donald Trump, jak i jego żona, czują się dobrze.