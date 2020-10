Przez ponad 25 lat gromadził fragmenty ludzkich ciał? „Wszystko było trzymane w tajemnicy”

Światowej sławy chirurg miał przechowywać kości tysięcy pacjentów przez ponad 25 lat, naruszając wytyczne prawne i etyczne – podaje The Independent. Derek McMinn miał wejść w posiadanie co najmniej 5224 kości pacjentów, których operował – wśród nich były osoby dorosłe, ale zakłada się, że mogły być to również dzieci. Chirurg nie miał odpowiedniej licencji na przechowywanie szczątków ani pisemnej zgody osób, do których kości należały. Derek McMinn w czasie swojej pracy zawodowej zdobył prestiż i popularność. Pomagał wracać do zdrowia politykom, gwiazdom sportu, a także celebrytom.

Derek McMinn działał sam? Wstępne ustalenia

Jak informuje The Independent, zakłada się, że pielęgniarki i lekarze ze szpitala w Edgbaston w Birmingham, gdzie chirurg przeprowadzał większość swoich operacji, mogli być świadomi czynów, których się dopuszczał. – Wszystko było trzymane w tajemnicy i tuszowane – powiedział dziennikowi jeden ze współpracowników chirurga, nie ujawniając swojego nazwiska. Policja prowadzi działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia. Lekarz został zawieszony.