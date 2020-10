Po Wielkiej Brytanii kolejny kraj UE przywraca kwarantannę dla Polaków

Decyzję podjęto, ponieważ liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w tych krajach nie utrzymuje się już na względnie niskim poziomie i przekroczyła akceptowalny współczynnik (do 25 przypadków na 100 tys. mieszkańców przez 14 dni) – podało ministerstwo spraw wewnętrznych. Podkreślono, że różnice w sytuacji epidemicznej między Finlandią a resztą Europy oraz eskalacja pandemii wymagają utrzymania kontroli granicznych do czasu wprowadzenia zastępczych procedur. Według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w Polsce i na Litwie na koniec ubiegłego tygodnia współczynnik zakażeń koronawirusem przekroczył 30. W samej Finlandii osiągnął zaś 20 (wcześniej 10).

Obecnie podróżowanie do Finlandii z państw objętych ograniczeniami dopuszczalne jest tylko w razie powrotów do kraju, podróży służbowych oraz z innych koniecznych powodów. Przyjezdnym zalecana jest też dobrowolna 14-dniowa kwarantanna, którą można skrócić, poddając się testom na koronawirusa. Z krajów strefy Schengen jedynie Łotwa i Liechtenstein pozostają na zielonej liście i podróżni mogą przyjeżdżać do Finlandii bez ograniczeń. Także pracownicy ze Szwecji oraz Estonii – w ramach wyjątku – mogą przybywać bez kwarantanny.

Wielka Brytania wprowadza obostrzenia

Wcześniej na podobny krok zdecydowała się Wielka Brytania. BBC poinformowało, że Polska i Turcja trafiły na brytyjską listę państw, z których podróżujący po przekroczeniu granicy Wielkiej Brytanii muszą odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Przepisy będą obowiązywały od soboty 3 października od godziny 4 rano. Brytyjskie przepisy zostały wprowadzone ze względu na przekroczenie współczynnika nowych zachorowań. Granica od której podróżni z danych państw są poddawani kwarantannie wynosi 20 zakażeń na 100 tys. obywateli. Dla Polski ten wskaźnik wynosi 25,9. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej kara za nieprzestrzeganie obowiązku kwarantanny wynosi 1000 funtów, w Szkocji – 480. W Anglii kary jednak w przypadku wielokrotnego przyłapania na tym może ona zostać zwiększona do 10 000 funtów.