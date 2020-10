Melania Trump zakażona koronawirusem. Pierwsza Dama zabrała głos

Podobnie, jak wielu Amerykanów w tym roku, także prezydent i ja przebywamy w domu na kwarantannie po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 - napisała Melania Trump na swoim profilu na Twitterze. Pierwsza Dama USA dodała, że zarówno ona, jak i jej mąż czują się dobrze. Dodała, że w związku z kwarantanną konieczne było przełożenie planów na najbliższe dni związanych z koronawirusem. Proszę, upewnijcie się, że jesteście bezpieczni, a wtedy przejdziemy przez to razem - dodała żona Donalda Trumpa.

Jak czuje się para prezydencka?

Tuż przed godziną 7 czasu polskiego Donald Trump zamieścił na Twitterze kolejny wpis, w którym poinformował, że zarówno on, jak i jego żona Melania otrzymali pozytywny wynik testu na koronawirusa. „Niezwłocznie rozpoczniemy kwarantannę i okres leczenia. Razem przez to przejdziemy” - napisał prezydent.

Prezydencki lekarz opublikował w mediach społecznych oświadczenie, w którym podkreślono, że zarówno Donald Trump, jak i jego żona, czują się dobrze.

Doradczyni Trumpa zakażona koronawirusem

Wcześniej informację o zakażeniu koronawirusem otrzymała Hope Hicks, jedna z najbliższych doradczyń Donalda Trumpa. Hope Hicks podróżowała z prezydentem na wtorkową debatę z Joe Bidenem. Towarzyszyła mu również w Marine One, helikopterze Donalda Trumpa, gdy ten opuszczał Biały Dom, aby udać się do bazy Andrews. Stacja ABC dodaje, że widziano ją idącą do helikoptera z innymi doradcami prezydenta tj. Stephen Miller, Dan Scavino oraz Jared Kushner. Żadna z osób nie zakrywała nosa oraz ust.