Rada Europejska przyjęła plan Morawieckiego. Chodzi o Białoruś

„Rada Europejska przyjęła wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dot. Białorusi. Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej zdecydowano o przygotowaniu planu wsparcia ekonomicznego dla Białorusi. To kolejne działania UE podejmowane na wniosek Polski”- napisał na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller. Wiceszef MSZ przekazał z kolei, że plan szefa rządu został skierowany do dalszych prac w komisji. „Cieszy, że tę polską propozycję poparli wszyscy członkowie UE. To efekt ciężkiej pracy premiera i dyplomacji” – dodał.

Głos w sprawie zabrał również sam Morawiecki. Premier potwierdził, że Rada Europejska przyjęła plan dla Białorusi, który „ma wspierać przemiany demokratyczne” . „Chcemy włączyć w niego instytucje międzynarodowe” – podsumował.

Stanowisko wobec Białorusi

Efektem pierwszego dnia rozmów w trakcie unijnego szczytu jest wspólne stanowisko uniknych przywódców w sprawie sytuacji na Białorusi. Uczestnicy rozmów potępili przemoc wobec pokojowych demonstrantów protestujących przeciwko reżimowi Łukaszenki oraz przypomnieli, że nie uznają oficjalnych wyników wyborów prezydenckich. „Rada Europejska w pełni popiera demokratyczne prawo narodu białoruskiego do wyboru prezydenta w nowych wolnych i uczciwych wyborach, bez ingerencji z zewnątrz. Rada Europejska apeluje do białoruskich władz o zaprzestanie przemocy i represji, uwolnienie wszystkich zatrzymanych i więźniów politycznych, poszanowanie wolności mediów i społeczeństwa obywatelskiego oraz rozpoczęcie pluralistycznego dialogu narodowego” – czytamy w komunikacie.