Pracownik McDonald's zdradził sekret. Udostępnił nagranie z kuchni

To, jak przygotowywane są posiłki w popularnych restauracjach typu fast food jest pilnie strzeżona tajemnicą handlową. Czasami jednak sekretne przepisy wychodzą na jaw. W ostatnim czasie pochodzący z Kanady użytkownik TikToka o nicku austin.martinn zamieścił nagranie, na którym pokazał, w jaki sposób powstają popularne McMuffins.

Są to kanapki, które znajdziemy w ofercie śniadaniowej. Ich główne składniki to jajko, ser oraz plaster wędliny. Na filmiku widać jajka umieszczone w przegródkach w specjalnej maszynie uzupełnianej wodą. Zostały one następnie przykryte, a po zdjęciu pokrywki oczom internautów ukazały się gotowe jajka w koszulce. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od internautów, którzy nie kryli zdziwienia, że restauracje nie wykorzystują mrożonych jajek do przygotowywania kanapek.

Jeden z komentatorów przypomniał, że gdy pracownik restauracji Wetherspoons pokazał na TikToku, że flagowe danie powstaje z produktów odgrzanych w mikrofalówce, kilka dni później został zwolniony z pracy.