Europa walczy z pandemią. Kilkanaście tys. nowych przypadków we Francji i Hiszpanii

W ciągu minionej doby w Hiszpanii zanotowano 11,3 tys. zakażeń koronawirusem - ogłosił w piątek resort zdrowia tego kraju, wskazując na utrzymującą się wysoką dynamikę zakażeń. Z kolei w Portugalii w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono 888 zachorowań na COVID-19. Ministerstwo zdrowia Hiszpanii sprecyzowało w komunikacie, że pomiędzy czwartkiem a piątkiem łączna liczba zachorowań na COVID-19 wzrosła do 789 932, czyli o 11 325 nowych przypadków. Podczas wcześniejszej doby zanotowano ich 9419.

Według służb medycznych Hiszpanii od czwartku w całym kraju zmarło wskutek zakażenia koronawirusem 113 osób, a łączna liczba ofiar śmiertelnych SARS-CoV-2 wynosi już 32 089. Poza regionem Madrytu, gdzie w piątek po godz. 22 zacznie obowiązywać przymusowa izolacja społeczna w 10 najbardziej doświadczonych epidemią miastach, znaczący wzrost infekcji i zgonów nastąpił również w Andaluzji, na południu Hiszpanii. Z informacji andaluzyjskich służb medycznych wynika, że pomiędzy czwartkiem a piątkiem potwierdzono tam blisko 1400 zakażeń oraz 22 zgony.

Rośnie liczba hospitalizowanych we Włoszech

23 osoby zmarły we Włoszech minionej doby na COVID-19, wykryto prawie 2500 nowych zakażeń koronawirusem - podało w piątek włoskie ministerstwo zdrowia. Przyrost liczby zgonów i infekcji utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wykonano rekordową liczbę 120 tysięcy testów. Od początku epidemii zmarło we Włoszech 35 941 osób, a u prawie 320 tysięcy potwierdzono koronawirusa. Liczba wyleczonych zbliża się do 230 tysięcy. Przybyło ich w ciągu jednego dnia ponad 1100. W Kampanii, gdzie w tych dniach notuje się największy przyrost zakażeń, przybyło ich tej doby ponad 390. W Lombardii potwierdzonych zostało 307 infekcji, zmarły tam cztery osoby. Władze Lacjum poinformowały o ponad 260 zakażeniach SARS-CoV-2.

Szacuje się, że obecnie zakażonych jest we Włoszech około 54 tysięcy osób. Rośnie liczba hospitalizowanych. Jest ich 3142. Włoskie MSW podało, że w czasie tzw. blokady wprowadzonej z powodu pandemii Covid-19 siły porządkowe przeprowadziły 31 milionów kontroli. Sprawdzono 24 mln osób i 7 milionów punktów handlowych.

We Francji 136 kolejnych zgonów

Liczba ofiar śmiertelnych pandemii COVID-19 zwiększyła się w ciągu ostatniej doby o 136 we Francji. Wykryto 12 148 nowych infekcji SARS-CoV-2, a Koronawirusem zakaziły się we Francji łącznie już 589 653 osoby, z których 32 155 zmarło - przekazało ministerstwo zdrowia tego kraju. Zwiększyła się też liczba osób przyjmowanych do szpitali i pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii. Chociaż liczba nowych infekcji jest niższa niż ta odnotowana w czwartek i w niektóre dni poprzedniego tygodnia, dzienny bilans zgonów na COVID-19 jest we Francji jednym z najwyższych od połowy maja - zauważa agencja Reutera.

Niewielkie spadki w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii od początku pandemii potwierdzono 467 146 zakażeń, które spowodowały śmierć 42 268 chorych - informuje brytyjski rząd. W ciągu ostatnich 24 godzin liczba nowo wykrytych zakażeń, podobnie jak zgonów, była w Wielkiej Brytanii nieco wyższa niż w czwartek. Wskaźniki te nie osiągały jednak poziomów z początków tego tygodnia - informuje Reuters. Liczba ofiar śmiertelnych pandemii zwiększyła się w ciągu ostatniej doby o 66 w Wielkiej Brytanii. Wykryto 6 968 nowych przypadków koronawirusa.