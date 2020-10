Codziennie publikuje nowe selfie. „Mówili, że jestem zbyt brzydka, aby robić sobie zdjęcia”

39-letnia Melissa Blake z Illinois cierpi na zespół Freemana-Sheldona. Jest to rzadki zespół wad wrodzonych cechujący się deformacją twarzy, upośledzeniem czynności podniebienia oraz przykurczami palców. – Wyglądam inaczej, to fakt. Ale czy to powinien być powód do tego, żebym nie mogła publikować w internecie swoich zdjęć? Wielokrotnie słyszałam, że jestem na to za brzydka – opowiada.

Kobieta przyznaje, że w ostatnim czasie coraz częściej otrzymuje wulgarne wiadomości oraz takie, w których wyśmiewany jest jej wygląd. – Ataki na osoby chore czy niepełnosprawne są coraz częstsze. Nie mam wątpliwości, że wpływ mają na to media społecznościowe takie jak Facebook czy Instagram, gdzie promowany jest kult pięknej twarzy i wysportowanego ciała – zaznacza.

„Pokazywanie swojej twarzy w sieci jest dla mnie rodzajem terapii”

Melissa Blake podkreśla jednak, że nie zamierza się poddawać i oddawać pola hejterom. – Gdy ludzie pisali mi, że jestem za brzydka, aby pokazywać się w sieci, wrzuciłam na Twittera trzy kolejne selfie. Nie możemy pozwolić na to, aby tego typu zachowania stały się normą. Musimy uświadamiać młodych ludzi, że każda twarz jest inna, a zarazem każda jest piękna. Choroba czy niepełnosprawność to nie jest powód do tego, aby nagrywać ośmieszające filmiki na TikToku. Pokazywanie swojej twarzy w sieci jest dla mnie rodzajem terapii. Dzięki temu czuje się dużo pewniej w swoim ciele – stwierdza.