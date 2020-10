Ten pies naprawdę nie lubi wiatru.„Wygląda przekomicznie, jak słoń Dumbo”

Basset Dewi mieszka ze swoimi opiekunami w miejscowości Aberystwyth w Walii. Zwierzak uwielbia spacery po plaży Upper Borth. Nie znosi jednak silnego wiatru, który w tym regionie występuje dość często. Podczas ostatniej wyprawy jego opiekunka Kristy Blackwell uchwyciła w obiektywie wyjątkowo zabawny moment. Powiewające na wietrze długie uszy czworonoga sprawiają, że wygląda on jak popularny słoń Dumbo z bajki dla dzieci. – Dewi nie jest wyjątkowo aktywnym psem. Nie lubi skakać i ganiać za piłką. Kocha za to leniwe spacery i poznawanie nowych zapachów. Zawsze kiedy jest lekki wiaterek unosi nos do góry, aby niczego nie przeoczyć – śmieje się 27-latka. – Silny wiatr sprawia jednak, że uszy Dewiego wykręcają się na wszystkie możliwe strony – dodaje.

Kristy Blackwell oraz jej partner William Bonner oprócz 2,5-letniego basseta mają również drugiego psa – miniaturowego jamnika o imieniu Morris. – Różnica między nimi jest spora. Morris ma niespożyte pokłady energii. Kocha biegać i poznawać inne psy. Świetnie dogadują się z Dewim i bez wątpienia są najlepszymi przyjaciółmi – zaznacza.