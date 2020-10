Sztab lekarzy zapewniał o dobrym stanie Trumpa. „Prezydent radzi sobie znakomicie”

– W czwartek (1 października – red.) prezydent kaszlał i miał zatkany nos, był zmęczony. Teraz te wszystkie problemy mijają – zapewniał na konferencji prasowej lekarz Białego Domu Sean Conley. – Dziś rano prezydent radzi sobie znakomicie – mówił. Z grupą lekarzy za plecami podkreślał, że głowa państwa ma zagwarantowaną „jak najlepszą opiekę”, a Amerykanie nie mają powodów do niepokoju.

– Dzisiaj prezydent nie przyjmuje tlenu, nie ma problemów z oddychaniem i chodzeniem po szpitalu. Jest w doskonałym stanie psychicznym. W czasie obchodu stwierdził, że najchętniej opuściłby już szpital – dodawał lekarz. Dr Conley nie chciał jednak wdawać się w szczegóły, unikając zwłaszcza pytań o stan pacjenta w piątek i czwartek. Trzykrotnie uniknął pytania o podawanie prezydentowi tlenu, mówiąc jedynie, że „dziś nie dostaje tlenu”. Potwierdził, że polityk otrzymuje remdesiwir.

O swoim dobrym stanie zapewniał też sam Donald Trump. Jeszcze w piątek 2 października pisał późnym wieczorem na Twitterze: „Myślę, że idzie dobrze! Dziękuję wszystkim”. To samo mówił na opublikowanym w sieci nagraniu wideo. Koronawirusa wykryto już u co najmniej 12 osób z Białego Domu. Zakażona jest między innymi pierwsza dama, Melania Trump. COVID-19 ominął za to wiceprezydenta Mike'a Pence'a, a także Ivankę Trump i Jareda Kushnera.