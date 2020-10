Blisko 17 tys. nowych przypadków COVID-19 we Francji. To najwięcej od początku epidemii

W ciągu ostatnich 24 godzin we Francji potwierdzono 16 972 nowe zakażenia wirusem SARS-CoV-2. To największy dobowy przyrost od wybuchu epidemii w tym kraju – poinformowało w sobotę 3 października ministerstwo zdrowia tego kraju. Bilans ofiar śmiertelnych COVID-19 wzrósł tam o 49, do 32 198.