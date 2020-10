Włosi: Mamy mały szczyt zakażeń koronawirusem, ale sytuacja jest lepsza niż w innych krajach

Liczba zakażeń we Włoszech „zaczyna być sygnałem alarmowym”. – We Włoszech mamy do czynienia z małym szczytem przypadków zakażeń koronawirusem, które rosną, ale sytuacja jest lepsza niż w innych krajach – ocenia dyrektor generalny resortu zdrowia Giovanni Rezza.

Podczas sobotniego spotkania w Bolonii Rezza zaznaczył: "Włochy są tym krajem w Europie, gdzie sytuację można uznać za jedną z najlepszych w porównaniu na przykład z Francją czy zwłaszcza Hiszpanią". – Rośnie krzywa zakażeń w Zjednoczonym Królestwie, także w krajach Europy Wschodniej jest raczej wysoka. Zatem to, co się dzieje, trzeba mieć pod kontrolą – stwierdził przedstawiciel ministerstwa zdrowia. W sobotę 3 października we Włoszech zanotowano 27 zgonów na COVID-19 i ponad 2800 nowych przypadków infekcji; najwięcej od końca kwietnia.