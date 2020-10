Dziewczynka ma na twarzy nietypowe znamię. „Mówią, że to maska Batmana”

Luna Fenner przyszła na świat 7 marca 2019 roku na południu Florydy. Od innych dzieci od początku odróżniał ją charakterystyczny wygląd spowodowany dużą, ciemną zmianą na skórze twarzy. Są to tzw. znamiona melanocytowe, czyli wypukłe lub płaskie zmiany na skórze. Najczęściej mają żółty bądź brązowy kolor i pojawiają się na kończynach oraz twarzy.

Rodzina dziewczynki szukała sposobu, jak usunąć znamię. Amerykańscy lekarze oferowali zabiegi laserowe, ostrzegając przy tym, że konieczne byłoby około 100 sesji. Z innym pomysłem wyszedł pewien chirurg z Krasnodaru w Rosji, który zaproponował niedostępną w USA metodę leczenia. – W USA powiedziano mi, że leczenie zajmie cztery lata. W Rosji to ma być 18 miesięcy. Wszyscy myślą, że oszalałam, że decyduje się na wyprawę do Rosji, ale poprzedziło ją wiele badań i konsultacji u różnych lekarzy. Uważam, że obecnie to naprawdę najlepsze wyjście dla Luny – tłumaczyła kobieta.

„Już po pierwszym zabiegu różnica jest ogromna”

Teraz dziewczynka jest już po pierwszej operacji. Dr Pavel Popow z kliniki w Krasnodarze zapewnił, że zabieg był dla Luny całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny. Został przeprowadzony za pomocą promienia laserowego. – Już po pierwszym zabiegu różnica jest ogromna. Jestem teraz w 100 proc. pewna, że nie popełniłam błędu, zabierając córkę na leczenie do Rosji. Dzięki temu będziemy mogły normalnie żyć, a ludzie nie będą mnie wytykać palcami i mówić, że córka ma na twarzy maskę Batmana- powiedziała. Łącznie dziewczynka będzie potrzebować aż ośmiu zabiegów.