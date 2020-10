To pierwszy w tym państwie przypadek koronawirusa. Zakażony jest student

Wyspy Salomona leżą w południowo-wschodniej Oceanii, a dokładnie na wschód od Nowej Gwinei. Zamieszkuje je około 600 tys. mieszkańców, wśród których przez długie miesiące nie odnotowano zakażenia koronawirusem. Duża w tym zasługa decyzji o zamknięciu granic, którą podjęto jeszcze w marcu. Rozwiązania wdrażane przez rząd spotkały się jednak z dużą krytyką, ponieważ po wprowadzeniu zakazu przylotów z innych państw ponad 400 studentów utknęło na Filipinach. Władze postanowiły więc zorganizować trzy loty powrotne, a pierwszy samolot przyleciał w ubiegły wtorek. To właśnie na pokładzie tej maszyny miał znajdować się zakażony student.

Trzy negatywne, jeden pozytywny

Premier Manasseh Sogavare cytowany przez SBS News potwierdził, że pacjent z COVID-19 przyleciał niedawno z Filipin razem z 95 innymi pasażerami. Mężczyzna przed wejściem do samolotu trzykrotnie uzyskał negatywny wynik testu, a zakażenie wykryto dopiero po tym, jak wrócił do ojczyzny. – Z bólem muszę stwierdzić, że straciliśmy status państwa wolnego od COVID-19 pomimo naszych wspólnych wysiłków mających zapobiec przedostaniu się pandemii na teren naszego kraju – zaznaczył szef rządu. Sogavare wezwał również swoich rodaków do zachowania spokoju oraz zapewnił, że aktywowano już takie środki jak śledzenie kontaktów, przez co nie ma potrzeby wprowadzania lockdownu.

Na całym świecie wykryto już 35,1 mln zakażeń koronawirusem oraz potwierdzono ponad milion zgonów wśród pacjentów z COVID-19. Na krótkiej liście państw, które nie potwierdziły jeszcze żadnego przypadku SARS-CoV-2 pozostały Kiribati, Wyspy Marshalla, Mikronezja, Nauru, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu i Vanuatu. Zakażeń nie zgłosiły również władze Korei Północnej.