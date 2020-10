Obiecuje nagie zdjęcia za głos na Bidena. Youtuberka dostała już tysiące ofert

Tana Mongeau, której profil na Instagramie śledzi 5,4 mln użytkowników, nie kryje swoich politycznych sympatii. Youtuberka wspiera Joe Bidena, a ostatnio postanowiła pomóc mu w zdobywaniu głosów. Celebrytka obiecała przesłanie swoich nagich zdjęć wszystkim głosującym na jej faworyta. Wyborca musi jedynie mieć subskrypcję w serwisie OnlyFans służącym do oglądania różnych fotografii, także tych nieocenzurowanych, oraz przesłać Mongeau dowód oddania głosu na kandydata Demokratów.

Youtuberka poinformowała później na Instagramie, że dostała już wiele zgłoszeń od internautów. „Otrzymałam dziesiątki tysięcy wiadomości od ludzi, którzy mówili mi, że chętnie głosowali na Joe Bidena. To najlepsza rzecz na świecie” – napisała Mongeau. „Nie potrzebujesz mojego tyłka, żeby przekonać cię do udziału w wyborach. Więc idź głosować, bo tak jak jak chcesz zobaczyć zmianę w tym kraju” – dodała. Zagraniczne media zauważają z kolei, że kontrowersyjny pomysł celebrytki może przysporzyć jej niemałych kłopotów. Przekupywanie ludzi po to, by głosowali na konkretnego kandydata, jest bowiem przestępstwem federalnym.