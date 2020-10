Włosi będą nosili maseczki na otwartej przestrzeni. Rząd zapowiedział dekret

W Izbie Deputowanych szef resortu zdrowia przedstawił podstawowe zasady, jakie zostaną zapisane w oczekiwanym dekrecie rządu, dotyczącym nowej fazy pandemii koronawirusa. Wśród trzech „fundamentalnych reguł” Speranza wymienił obowiązek noszenia maseczek w całym kraju również na otwartej przestrzeni, a także podczas spotkań z osobami, z którymi się nie mieszka.

Druga reguła to zachowanie dystansu społecznego. Jak dodał, musi on być egzekwowany i dlatego zapowiedział zaostrzenie kontroli. – Skupiska są realnym ryzykiem, na które nie możemy sobie pozwolić – oświadczył minister. Jako trzecią regułę bezpieczeństwa sanitarnego wskazał mycie rąk. Trzeba "podnieść poziom czujności„ – oświadczył Speranza. Jak zaznaczył, następne miesiące koegzystencji z koronawirusem, w oczekiwaniu na szczepionkę nie będą łatwe. Dlatego jego zdaniem musi powrócić „duch marca”, czyli narodowej mobilizacji i jedności, jaka panowała w najostrzejszej fazie epidemii w kraju.

„Nie możemy się łudzić”

Minister zdrowia podkreślił, że warunkiem wkroczenia państwa na drogę ożywienia gospodarczego i wychodzenia z kryzysu jest „wygranie batalii sanitarnej”. Speranza mówił, że dla wszystkich jasne jest to, że zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym sytuacja epidemiologiczna uległa wyraźnemu pogorszeniu, co jest powodem przywracania restrykcyjnych kroków. – We Włoszech w obecnym momencie sytuacja jest lepsza niż w innych państwach UE. Radzimy sobie lepiej w tej drugiej fali pandemii, ale nie możemy się łudzić i sądzić na podstawie danych, że nic nam nie grozi – zastrzegł.

Speranza przypomniał, że w Italii tendencja dobowego wzrostu zakażeń utrzymuje się od dziewięciu tygodni. Jednocześnie, wskazał, doszło do istotnej zmiany przebiegu zakażeń. Nowością, mówił minister, jest to, że nie ma już jednego obszaru geograficznego zaatakowanego przez koronawirusa. W drugiej fazie koronawirus jest wszędzie i „żaden region nie może czuć się wolny od tego ryzyka” – ostrzegł Speranza. Ta istotna zmiana w jego opinii wymaga większej koordynacji działań na poziomie całego kraju.

Szef resortu wyraził także przekonanie, że w związku z tym koniecznością jest przedłużenie stanu wyjątkowego, który obowiązuje do połowy października. Natychmiast po wystąpieniu ministra rozpoczęły się w Izbie Deputowanych prace nad wnioskiem koalicji o jego przedłużenie do 31 stycznia przyszłego roku.

