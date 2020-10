Donald Tusk skomentował wpis Donalda Trumpa. Padły mocne słowa

„Nie bójcie się COVID-19. Nie pozwólcie koronawirusowi zdominować waszego życia. Podczas moich rządów mamy do dyspozycji najwyższej klasy leki i wiedzę. Dziś czuję się lepiej, niż 20 lat temu” – napisał na Twitterze Donald Trump. Tymi czterema zdaniami spowodował falę komentarzy. Były tam i głosy pochlebne i te, w których zarzucano prezydentowi USA brak rozwagi.

Oliwy do ognia dodało również jego zachowanie. Najpierw zakażony koronawirusem Trump opuścił na chwilę szpital, by udać się na przejażdżkę do swoich wyborców. Później, już po wypisie, wyszedł do ludzi zgromadzonych przed Białym Domem bez maseczki.

„Donald kontra Donald”

Do postawy Donalda Trumpa odniósł się także Donald Tusk. Były szef Rady Europejskiej napisał na Twitterze: „Nie obawiaj się COVID-19. Obawiaj się cynicznych i potężnych ludzi rozsiewających kłamstwa o koronawirusie. Nie pozwól im zdominować swojego życia”.

Uszczypliwą uwagę Tuska zauważył serwis „Politico”. „Donald kontra Donald” – komentuje „Politico” i opisuje wymowny wpis byłego premiera Polski.