Wybuch Wezuwiusza zamienił ludzki mózg w szkło. Niezwykłe odkrycie

Wybuch Wezuwiusza z 79 roku odkrywa przed naukowcami coraz więcej tajemnic. Gigantyczna eksplozja zniszczyła wówczas kilka ważnych ośrodków, takich jak Pompeje, czy Herkulanum. To właśnie tam w latach 60. XX wieku naukowcy odkryli szczątki, które po kilku dekadach udało się bardzo szczegółowo zbadać.

Ekspertów zainteresował szczególnie jeden fragment – czaszka. W popękanej od temperatury czaszce znajdowała się bowiem dziwna materia. Były to fragmenty szklistego i ciemnego materiału. Jak się okazało – był to mózg 25-letniej ofiary wybuchu, który pod wpływem temperatury zamienił się w szkło.

520 stopni Celsjusza

CNN precyzuje, że odkrycie potwierdzają „zakonserwowane” we fragmencie białka typowo występujące w obszarze mózgu.

Naukowcy wyjaśniają, że proces, do jakiego wówczas doszło to tzw. zeszklanie. Polega on na podgrzewaniu materiału do bardzo wysokiej temperatury, aż zamienia się w płynną postać. W takiej formie jest natychmiast schładzany, co w ostateczności prowadzi do zamiany materiału w szkło.

Zgodnie z ustaleniami naukowców, temperatura maksymalna w obszarze znalezienia szczątków wynosiła w momencie wybuchu aż 520 stopni Celsjusza.