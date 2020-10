Facebook usunął post Trumpa. Chodzi o pandemię koronawirusa

„Nadchodzi sezon grypowy!” – napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. W dalszej części krótkiego postu prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził, że wiele osób umiera z powodu tej choroby, ale nie oznacza to, że należy wprowadzać lockdown. „Nauczyliśmy się z tym żyć, tak jak uczymy się żyć z COVID-19” – kontynuował polityk i dodał, że COVID-19 jest dla „większości populacji o wiele mniej śmiertelny”.

Trump pisze o pandemii COVID-19. Facebook usunął jego post

Twitter ukrył treść wiadomości prezydenta USA, dołączając do wpisu ostrzeżenie, że „naruszył on zasady Twittera dotyczące rozpowszechniania wprowadzających w błąd i potencjalnie szkodliwych informacji związanych z COVID-19". Użytkownicy mediów społecznościowych, aby odczytać treść tweeta, muszą zaakceptować alert. Na zdecydowanie bardziej radykalny krok zdecydował się Facebook. Firma usunęła omawiany wpis prezydenta USA, co potwierdził jej rzecznik Andy Stone.

Donald Trump zakażony koronawirusem. Prezydent USA wrócił do Białego Domu

Przypomnijmy – w pod koniec ubiegłego tygodnia Donald Trump poinformował, że u niego i jego żony Melanii potwierdzono zakażenie koronawirusem. Prezydent USA trafił do szpitala. Placówkę opuścił po trzech dniach. W mediach społecznościowych na bieżąco opisuje swój stan zdrowia.