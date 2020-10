„Certyfikat dziewictwa”. Francja zapowiada kary i bierze się za poligamistów

Jak podaje BBC, zaproponowane przez minister zmiany wiążą się z deklarowaną przez prezydenta Emmanuela Macrona deklaracją o wzmacnianiu francuskich wartości świeckich. Przedstawiony projekt zawiera przepisy dotyczące praktyk, jakie stosują mniejszości muzułmańskie we Francji.

„Test dziewictwa”

Jedną z takich praktyk jest „test dziewictwa” i wydawany na jego podstawie „certyfikat dziewictwa”. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o sytuację, w której lekarz bada, czy pacjentka jest dziewicą. „Dowód” taki służy młodym muzułmankom jako potwierdzenie swoje czystości, co w kulturze islamskiej jest niezbędnym atrybutem kobiety.

Zgodnie z nowymi przepisami, lekarz który wystawi takie zaświadczenie będzie podlegał karze roku więzienia i grzywny w wysokości 15 tys. euro. Pytani o komentarz do sprawy medycy wskazują w rozmowie z BBC, że do gabinetów rzadko zgłaszają się kobiety, które proszą o takie testy. Ich zdaniem są to marginalne przypadki, a kiedy się zdarzają najczęściej nie kończą się wystawieniem wspomnianego świadectwa. Lekarze zwrócili uwagę także na inną istotną kwestię. Kobiety, które proszą o taki test często robią to w obawie o swoją reputację w społeczności, a niejednokrotnie także w lęku o swoje życie lub zdrowie.

Jak dodaje BBC, praktyka wystawiania „certyfikatów dziewictwa” została skrytykowana m.in. przez ONZ. Oświadczenie tego organu z 2018 roku wzywa rządy państw do zakazania wspomnianych testów i edukowania społeczeństwa, by „zwalczyć szkodliwe mity na temat dziewictwa i zlikwidować normy dotyczące płci, które kładą nacisk na kontrolę seksualności i ciał kobiet”.

Deportacja poligamistów

W propozycji nowego prawa znalazł się także zapis o deportowaniu poligamistów. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, Francja może odmówić cudzoziemcowi przedłużenia zgody na pobyt w kraju, jeśli ten jest w związku z więcej niż jedną osobą.

Nowa propozycja zakłada poszerzenie tej reguły o możliwość deportowania z Francji osoby pozostającej w poligamistycznej relacji. Wzmocnione mają być również reguły dotyczące przeciwdziałania przymusowym małżeństwom. Jak podaje BBC, w sytuacji, kiedy urzędnik zostanie powiadomiony, że związek został zawarty bez zgody obojga małżonków, będzie mógł sprawdzić zasadność skargi. Jeśli urzędnik ustali, że małżeństwo faktycznie zawarto pod przymusem, przekaże sprawę prokuraturze.