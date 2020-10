Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Zaskakujący laureat!

W uzasadnieniu czytamy, że nagroda została przyznana organizacji za „jej wysiłki nakierowane na walkę z głodem, poprawę warunków na rzecz pokoju na obszarach dotkniętych konfliktem oraz za działanie jako siła napędowa w wysiłkach na rzecz zapobiegania wykorzystywaniu głodu jako broni wojennej i konfliktowej”. .

Światowy Program Żywnościowy. Czym zajmuje się World Food Program?

Światowy Program Żywnościowy jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. To największa organizacja humanitarna świata powołana do zwalczania globalnego głodu. World Food Program ma biura w ponad 80 krajach na świecie. Działa tam, gdzie ludzie - zazwyczaj w sytuacjach kryzysowych - nie są w stanie samodzielnie wytwarzać żywności lub nie mogą zapewnić jej sobie i swojej rodzinie Chodzi m.in. o czas wojen i katastrof naturalnych oraz okres następujący po nich. Wtedy WFP pomaga w powrocie do normalnego życia i gospodarowania. Jednym z priorytetów organizacji jest pomaganie w rozwoju i promowanie samodzielności w biednych społeczeństwach.

Światowy Program Żywnościowy został uruchomiony eksperymentalnie w 1963 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Początkowo miał trwać zaledwie trzy lata, ale następnie go rozszerzano, dzięki czemu trwa do dziś.