Uratowany pies trafił do schroniska. Teraz z wdzięczności wszystkich przytula

W październiku ubiegłego roku ktoś zauważył, że przy jednym z opuszczonych domów w amerykańskim Hempstead (stan Nowy Jork), przywiązano psa do ogrodzenia. Zaniedbane zwierzę trafiło do lokalnego schroniska, a jego początku pobytu w ośrodku były trudne. – Kiedy po raz pierwszy wszedł do nas, był bardzo zdenerwowany i zamknął się w sobie – powiedziała w rozmowie z portalem The Dodo jedna z pracownic schroniska, Mellisa Fogarty.

Fogarty była pierwszą osobą, która zabrała czworonoga na spacer. Już po 15 minutach pies zrobił coś nieoczekiwanego. – Po prostu rzucił się na mnie, wspiął się na kolana i przytulił do klatki piersiowej – relacjonowała kobieta. Odtąd pies często reagował w ten sposób widząc wolontariuszy schroniska czy inne napotkane osoby.

Czworonóg trafił nawet po kilku miesiącach do nowego domu, ale właściciele po kilkunastu dniach oddali go do schroniska twierdząc, że zwierzę nie będzie potrafiło zaadaptować się do nowych warunków. Od tego czasu trwają poszukiwania stałego domu, a konkretnie rodziny, która zapewni mu odpowiednią opiekę i szkolenie. Jego opiekunowie są zdziwieni, że pomimo otwartości i zamiłowania do przytulenia, Dodo wciąż nie został adoptowany. Przygody psa można z kolei śledzić na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 10 tys. użytkowników.