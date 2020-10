„Odwrócony” wodospad w Tatrach. Wyjątkowe nagranie trafiło do sieci

„Odwrócony” wodospad to zjawisko, które można było dostrzec w miniony weekend w Tatrach – podaje Radio Zet. Jak się okazuje, wytłumaczenie tego zdarzenia jest wyjątkowo proste. Na udostępnionym w mediach społecznościowym nagraniu widać, jak kaskady wodospadu Ciężka Siklawa w Dolinie Białej Wody zamiast w dół, płynęły do góry. Odpowiedzialny za zjawisko, które na pierwszy rzut oka łamie prawa fizyki – był silny wiatr. W Tatrach w ostatnich dniach wiał halny o prędkości dochodzącej do nawet 180 km/h. Autorem trwającego niespełna minutę nagrania jest Miroslav Žiak.

Ciężka Siklawa

Ciężka Siklawa ma około 100 metrów wysokości i jest najwyższym wodospadem tatrzańskim. Jego kaskady spadają z progu Doliny Ciężkiej stanowiącej odgałęzienie Doliny Białej Wody. Jak podaje Radio Zet, do Ciężkiej Siklawy nie można dotrzeć żadnym szlakiem turystycznej. Część wodospadu można zobaczyć jedynie z niebieskiego szlaku prowadzącego z Łysej Polany Doliną Białej Wody na Rohatkę.