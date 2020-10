Joe Biden do Polaków: Zawsze będziemy stać po tej samej stronie

„Dziś łączymy się z amerykańską Polonią w upamiętnieniu generała Pułaskiego, którego bohaterstwo zbudowało amerykańską kawalerię i uratowało życie Jerzego Waszyngtona. Stany Zjednoczone zawsze będą stały po stronie Polski w walce przeciwko wspólnym zagrożeniom” – napisał na Twitterze Joe Biden.

Kandydat demokratów w zbliżających się wyborach prezydenckich odniósł się do wspólnej historii Polski i USA, przywołując postać generała Pułaskiego. Kazimierz Pułaski to wspólny bohater polsko-amerykański, który wsławił się utworzeniem kawalerii za oceanem i walką u boku Jerzego Waszyngtona w wojnie o niepodległość.

O wspólnej historii nie zapomniał także urzędujący prezydent Donald Trump. W proklamacji wydanej z okazji upamiętnienia rocznicy Trump napisał: „Oddanie generała Pułaskiego krajowi – i wspólne wartości, na których USA i Polska zostały zbudowane – uwydatniają nasze wspólne zaangażowanie w sprawę wolności”.

Wybory prezydenckie w USA

Donald Trump i Joe Biden to kandydaci, którzy zmierzą się w listopadzie w wyborach prezydenckich. Zarówno reprezentujący demokratów Biden, jak i przedstawiciel republikanów Trump niespełna miesiąc przed wyborami ścigają się w zdobyciu jak największej uwagi wyborców. W ostatnim tygodniu kampania Trumpa była zahamowana przez wykrycie u niego koronawirusa. Prezydent wyszedł już jednak ze szpitala i kontynuuje walkę o fotel głowy państwa. Sondaże nie dają mu jednak przewagi – aktualnie notuje on spadek ok. dziesięciu punktów procentowych względem Bidena.