Niezwykła przyjaźń połączyła dwa masywne psy i chłopczyka. „Jak ten czas szybko płynie!”

Niezwykła przyjaźń połączyła dwa masywne psy rasy bulmastif i chłopczyka. Rodzice dziecka prowadzą im konto w mediach społecznościowych. Zaczęli tuż po narodzinach dziecka, dzięki czemu na publikowanych fotografiach można oglądać, w jaki sposób chłopczyk dorasta. Obecnie w mediach społecznościowych poczynania zgranej paczki śledzi prawie 5 tys. internautów.

Użytkownicy Instagrama podziwiają przyjacielską relację, która połączyła dwa psy i chłopca. Zachwycają się także estetyką publikowanych fotografii. „Wspaniały zespół”, „Chyba są nierozłączni”, „Wyglądacie wyjątkowo. Pozazdrościć”, „Jak ten czas szybko płynie” – czytamy w komentarzach. Większość jest utrzymana w podobnym tonie. Obejrzyjcie galerię i sami oceńcie, czy mają rację!

Bulmastif to rasa psów zaliczana do grupy molosów w typie mastifa. Psy tej rasy są inteligentne i energiczne o raczej spokojnym temperamencie. Są zrównoważone i czujne. Wymagają jednak konsekwentnego postępowania i socjalizacji. Zdarza im się wykazywać tendencję do dominacji wobec zwierząt i ludzi.