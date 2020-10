Chiny. Kot wyprowadzany z pociągu hitem sieci. Podbił serca internautów

„Pasażer bez biletu wyrzucony z pociągu” – napisała w komentarzu osoba udostępniająca wideo. Na nagraniu widać, jak kot błąka się po przedziale. Wtedy pojawia się konduktor, który zamiast wziąć zwierzaka na ręce, chwyta go za dwie łapki i wyprowadza z pociągu. W taki sposób konduktor i kot przemierzają cześć pociągu, a także fragment peronu. Dopiero tam pracownik stacji wypuszcza kota z uścisku.

Nietypowy sposób wyprowadzenia „pasażera na gapę” spodobał się internautom. W komentarzach pojawiły się także uwagi, że nie było zbyt roztropne pozostawianie zwierzęcia samego na peronie bez zawiadomienia stosownych służb. Z nagrania nie wynika, gdzie dokładnie doszło do zdarzenia. Wiemy jedynie, że miało ono miejsce w Chinach.

Pasażerowie na gapę

To nie pierwszy przypadek, kiedy zwierzę zabłądziło w środkach publicznej komunikacji. Co jakiś czas do sieci trafiają nagrania z podobnych incydentów. Dwa lata temu warszawskie schronisko poszukiwało właściciela kota, który podróżował… samolotem. Podczas lotu z Lublina do Warszawy pasażerka znalazła zwierzaka pod swoim siedzeniem. Zwierzę było zadbane i wysterylizowane, co sugerowało, że kot prawdopodobnie zgubił się swojemu właścicielowi.