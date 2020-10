Hilary Duff pokazała, jak wygląda test na koronawirusa. Udostępniła nagranie

Hilary Duff po dłuższym czasie spędzonym z rodziną postanowiła wrócić do pracy. Artystka szykuje się do nakręcenia siódmego i ostatniego sezonu swojego przebojowego programu telewizyjnego "Younger". W związku z obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych przepisami, osoby pracujące na planie muszą praktycznie co tydzień mieć przeprowadzane testy na koronawirusa. Hilary Duff zamieściła w sieci nagranie, na którym pokazała, jak wygląda pobieranie wymazu. - O mój Boże! - krzyczy w pewnej chwili udowadniając, że wykonanie testu nie należy do szczególnie przyjemnych rzeczy.

Hilary Duff - kim jest?

Hilary Duff to amerykańska aktorka i piosenkarka. Urodziła się w Houston w Teksasie. Pierwszą poważniejszą rolą Duff była rola dziecka w odcinku pilotażowym sitcomu telewizji NBC "Daddio". Popularność przyniosła jej rola w serialu "Lizzie McGuire", w którm gra niezdarną uczestnnicę szkoły średniej. Produkcja stała się tak popularna, że przed ekranami gromadziło się nawet 2,3 mln widzów. Aktorka ma na swoim kocie także role w "Plokarze", "Idealnym facecie" czy "Wojennym biznesie". Ponadto, nagrała cztery albumy studyjne. Do jej najwiekszych hitów należą "Wake Up", "beat of My Heart", "Supergirl" oraz With Love" i "Stranger". Prywatnie od 2017 roku jest związana z wokalistą i DJ-em Matthew Komą, w 2018 roku na świat przyszła ich córka Banks Violet Bair.