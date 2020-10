Rekord nowych zakażeń we Włoszech. W samej Lombardii ponad 1840 przypadków

Wcześniej najwyższą dzienną liczbę zakażeń we Włoszech zarejestrowano 21 marca, było ich wtedy 6557.Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 36 289. Koronawirusa wykryto dotychczas u 372 tysięcy osób, z których wyzdrowiały 244 tysiące. Według danych resortu zdrowia obecnie w kraju zakażone są co najmniej 92 tysiące osób. W szpitalach przebywa około 5400 chorych na COVID-19, w tym 539 na oddziałach intensywnej terapii.

W Lombardii na COVID-19 zmarło 17 kolejnych osób i wykryto ponad 1840 nowych przypadków infekcji. 65 procent z nich dotyczy osób poniżej 50 lat. W Wenecji Euganejskiej zanotowano tej doby 657 nowych zakażeń i ani jednego zgonu na Covid-19. Władze regionu podkreślają, że 97 procent zakażeń przebiega bezobjawowo.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)