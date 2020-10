Druga fala w Hiszpanii i Portugalii. Rosną liczby nowych zakażeń, padają rekordy

Niemal 12 tys. nowych przypadków w Hiszpanii i ponad 2 tys. w Portugalii – to bilans epidemii, jakie w tych krajach odnotowano w ciągu minionej doby. W przypadku Hiszpanii jest to znaczący wzrost względem poprzedniego dnia, z kolei w przypadku Portugalii jest to dotychczasowy rekord.

W ciągu minionej doby w Hiszpanii potwierdzono 11 970 nowych infekcji koronawirusem. W sumie w całym kraju zanotowano do środowego popołudnia 908 056 przypadków zakażenia. Resort zdrowia sprecyzował, że podczas minionej doby znacząco wzrosła też liczba zgonów. Od wtorku liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa zwiększyła się o 209, do 33 413. W środę po południu władze Katalonii ogłosiły 15-dniowy zakaz funkcjonowania restauracji i barów. Wyjątkiem jest możliwość oferowania przez te placówki posiłków na wynos. Z kolei w środę w Portugalii premier Antonio Costa ogłosił, że od czwartku w kraju będzie obowiązywał stan klęski. Zapowiedział, że rząd będzie obserwował sytuację epidemiczną i w razie dalszego nasilania się infekcji nie wyklucza wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Costa podkreślił, że między wtorkiem a środą w kraju zanotowano najwyższą od wybuchu epidemii dobową liczbę zakażeń – 2072. W sumie w kraju zanotowano już 91 193 przypadków infekcji. Podczas ostatnich 24 godzin portugalskie służby potwierdziły też siedem zgonów na COVID-19, a łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi już 2117.