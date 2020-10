W Polsce walka o każdą złotówkę, tymczasem... Węgrzy podnoszą pensje lekarzom nawet 3-krotnie

W trakcie epidemii koronawirusa wiele mówi się o zarobkach lekarzy, pielęgniarek czy personelu medycznego. Co rusz słyszalne były głosy o tym, że służbę zdrowia, także w Polsce, należy dofinansować, nie zapominając o podwyższeniu pensji personelu.

Na Węgrzech do tematu wynagrodzenia i premii dla służb medycznych władza podeszła wyjątkowo poważnie. Już po pierwszej fali koronawirusa wypłacano tam premie personelowi medycznemu, a na początku października węgierski parlament przegłosował podwyżki dla lekarzy, rozpisane na lata 2021-2023.

Wysokie podwyżki pensji dla lekarzy na Węgrzech

Jak wyliczał na Twitterze dr Dominik Héjj, politolog, prowadzący portal kropka.hu, obecnie węgierscy, początkujący lekarze zarabiają około 250 tys. forintów, czyli 3150 zł (to kwoty brutto). To się diametralnie zmieni, bo w 2021 roku mają otrzymywać już 481 tys. forintów (około 6 tys. zł), w 2022 roku – w przeliczeniu około 7,7 tys. zł, a w 2023 już 8,5 tys. zł brutto. To blisko trzykrotny wzrost w ciągu trzech lat.

Te podwyżki nie ominą też lekarzy bardziej doświadczonych. Tacy ze stażem 16-20 lat w 2023 roku zarobią 687 tys. forintów (około 18,7 tys. zł), a ze stażem powyżej 41 lat – 2,1 mln forintów, czyli ponad 28,7 tys. zł.

W środę 14 października prezydent Węgier Janos Ader podpisał tę ustawę, która ma wejść w życie w listopadzie tego roku. Dr Héjj całą sytuację tak podsumował na Twitterze: „Premier przez cały okres mówiąc wprost – hołubi personel medyczny. Rząd całkowicie przyjął żądania izb lekarskich w sprawie podwyżek. Z kolei naczelna lekarz kraju Cecília Müller jest traktowana niemal jak bohater narodowy”.