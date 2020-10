Alica Schmidt – najpiękniejsza lekkoatletka świata. Biegaczka ma 1,4 mln obserwujących na Instagramie

Zawodniczka specjalizuje się w biegu na 400 metrów i marzy o tym, aby reprezentować swój kraj podczas igrzysk olimpijskich w Tokio. – Bardzo wcześnie rozpoczęłam karierę biegową. Myślę, że zaczęłam uprawiać lekkoatletykę w wieku 6 lub 7 lat. Na początku była to świetna zabawa. Jako dziecko zawsze lubiłam biegać, dlatego często byłam na bieżni. Obecnie trenuję 6 lub 7 razy w tygodniu – powiedziała Alica Schmidt.

– Najbardziej lubię biegać 400 metrów. To moja główna konkurencja, ale lubię też biegać na 200 i 100 metrów. Największe sukcesy odniosłam na mistrzostwach Europy U20 w 2017 roku. Zdobyłam tam srebro w sztafecie 4x400 m. Natomiast w zeszłym roku zdobyłyśmy brąz w sztafecie 4x400 m na mistrzostwach Europy U23. Oczywiście mam nadzieję, że igrzyska olimpijskie się odbędą, ale na razie nie mamy co do tego pewności. Jednak każdego dnia ciężko trenuję. Igrzyska to dla mnie zdecydowanie bardzo duży cel. Tytuł, który zdobyłam w 2017 roku, minęło już wiele czasu i nie jestem do niego bardzo przywiązana, ale muszę przyznać, że otworzyło mi to wiele drzwi za co jestem bardzo wdzięczna – stwierdziła lekkoatletka.

Przyznała także, że sport był dla niej zawsze najważniejszy, dlatego podjęcie decyzji o tym, aby skupić się tylko na nim, było proste. – Ale modeling też sprawia mi przyjemność. Pozuję do zdjęć również prywatnie. Publikuję je na swoim Instagramie. Robię to w czasie wolnym – oznajmiła biegaczka. – Kręciliśmy wideo z kilkoma piłkarzami Borussii Dortmund. To była świetna zabawa, ale nie będę regularnie trenowała z zawodnikami BVB – przekazała sportsmenka.