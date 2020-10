Tego psa trudno nie zauważyć. Larry jest gigantyczny!

Dog niemiecki, który wabi się Larry, z dnia na dzień staje się coraz bardziej popularny w mediach społecznościowych. Zwierzę imponuje internautom swoimi gabarytami. Pies jest gigantyczny. Obecnie ma ponad 2,5 roku. „Chodź ze mną i ciesz się, oglądając moje przygody. Obserwuj, jak rosnę” – w ten sposób profil Larrego reklamują jego właściciele. Dotychczas czworonóg zgromadził już pokaźne grono wiernych obserwatorów. Prawie 42 tys. internautów czeka na kolejne wpisy, które ochoczo komentuje. Co tu dużo mówić – komplementy się nie kończą!

Dogi niemieckie – co charakteryzuje te psy?



Dogi niemieckie są przyjazne, przywiązane do swoich właścicieli. Zazwyczaj cieszą się z obecności dzieci i chętnie się z nimi bawią. Są także tolerancyjne wobec innych zwierząt, ale by tak się stało muszą być od najmłodszych lat przyuczane do ich obecności. Na zaufanie doga niemieckiego trzeba sobie zapracować. Psy te są bowiem bardzo nieufne w stosunku do nieznajomych.