Adoptowali 4 dzieci, urodziły im się czworaczki. Ta rodzina mogłaby stworzyć drużynę piłkarską!

„Nasza rodzina powiększyła się od dwóch do 11 osób w mniej niż trzy lata. Zapraszamy was do śledzenia naszego szalonego życia” – napisała Maxine na Instagramie. 30-latka w mediach społecznościowych na bieżąco relacjonuje życie swojej dużej rodziny.

30-letnia Maxine i 32-letni Jacob Young wzięli ślub w 2016 roku. Gdy kobieta myślała o swojej przyszłości wiedziała, że chce zaadoptować dziecko. Małżeństwo złożyło potrzebne dokumenty i czekało na wiadomość z ośrodka. Maxine i Jacob początkowo postanowili, że stworzą dom dla dwojga dzieci. Wkrótce dostali jednak telefon z pytaniem, czy mogliby zaadoptować jeszcze jedną pociechę, aby nie rozdzielać rodzeństwa. Maxine nie wahała się ani chwili. Wiedziała, że chce wszystkim dzieciom zapewnić jak najlepsze warunki i nie wchodziło w grę to, że maluchy zostaną od siebie odseparowane. Wielkie było zaskoczenie Maxine i Jakoba, gdy dostali kolejny telefon z prośbą o zaopiekowanie się czwartym dzieckiem – siostrą pozostałych. Para starała się także o biologicznego potomka. Po dwóch latach prób w październiku 2018 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn. Na tym jednak nie koniec historii tej rodziny. W lipcu 2020 roku rodzina Youngów ponownie się powiększyła. Maxine urodziła czworaczki, a na Instagramie możecie na bieżąco śledzić ich losy!

