Dania. Brutalny morderca dziennikarki próbował uciec z więzienia. Miał przy sobie ładunek wybuchowy?

BBC publikuje zdjęcie Madsena - wykonane prawdopodobnie tuż po przechwyceniu go przez służby. Wcześniej na miejscu pojawili się m.in. saperzy - czytamy. Duńskie służby poinformowały w komunikacie, że faktycznie w więzieniu doszło do próby ucieczki, nie precyzują jednak, który z osadzonych podjął taką próbę. Zdjęcie, które pojawiło się w mediach nie pozostawia jednak wątpliwości, że chodzi o brutalnego mordercę Petera Madsena. Reuters podaje, że zbiega przechwycono blisko placówki, w której odsiaduje wyrok. BBC donosi, że Madsen powiedział dziennikarzom, że ma przy sobie ładunek wybuchowy.

Kim jest Peter Madsen?

Opinia publiczna poznała Madsena jako bezwzględnego zabójcę dziennikarki Kim Wall.Madsen to konstruktor łodzi podwodnych, który w 2017 roku umówił się z dziennikarką w celu nakręcenia o nim reportażu. Kobieta pojawiła się na jego łodzi podwodnej i ślad po niej zaginął. Jak się później okazało, Madsen zamordował dziennikarkę i poćwiartował jej ciało. Sąd uznał go winnym zarówno morderstwa, zbezczeszczenia zwłok, jak i przestępstwa na tle seksualnym. Odsiaduje on wyrok dożywotniego pozbawienia wolności.